Aminata Touré explique sa proximité avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye (Vidéo)

Après la pluie c’est le beau temps. Figure emblématique de l’ancien régime, Aminata Touré chemine désormais avec l’actuelle mouvance présidentielle. Une proximité surprenante que l’ancienne première ministre a expliqué dans l’émission Ndoumbélane sur la RTS. Une relation basée sur un respect mutuel, lie Aminata Touré et ses nouveaux collaborateurs, à savoir le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la république Bassirou Diomaye Faye. Dans l’émission Ndoumbélane sur la RTS1, celle qui vient d’être nommé Haut représentant du président de la république a expliqué ses liens avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye.