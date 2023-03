Allemagne: Thomas Tuchel va signer jusqu’en 2025 avec le club de Sadio Mané

Accord trouvé entre le Bayern Munich et Thomas Tuchel. Après le renvoi de Julian Nagelsmann, l’ancien coach de Chelsea va s’engager avec le club allemand pour deux saisons et demie. Thomas Tuchel et ses représentants ont finalisé ce vendredi matin les derniers détails du contrat que l’entraîneur s’apprête à signer avec le Bayern Munich jusqu’en 2025. Les dirigeants bavarois doivent recevoir Julian Nagelsmann en fin de matinée pour lui notifier officiellement sa mise à l’écart, avant d’entamer les négociations pour mettre fin à son contrat (qui courait jusqu’en 2026). Tuchel dirigera sa première séance lundi. Il arrive avec trois membres de son staff : Zsolt Löw et Arno Michels, ses adjoints, ainsi que Rainer Schrey, son préparateur physique. L’ancien coach du PSG n’aura pas de problèmes d’installation puisqu’il avait décidé de prendre une maison à Munich ces dernières semaines avec sa famille suite à son départ de Chelsea et à la fin de son visa de travail en Angleterre.