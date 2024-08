Alioune Tine appelle les autorités à dialoguer avec les acteurs de la presse

Les nouvelles autorités doivent dialoguer avec les acteurs des médias, pour trouver un terrain d’entente. C’est du moins l’avis du fondateur d’Afrikajom Center. Dans une publication faite sur X ce vendredi 9 août, Alioune Tine estime que «Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko doivent aussi s'attaquer en parfaite intelligence avec tous les acteurs des médias à un examen clinique sans complaisance de toutes les pathologies des médias sénégalais pour inventer ensemble une presse novatrice, professionnelle, respectueuse des règles d'éthique, de déontologie, de bonne gouvernance et de reddition des comptes». Ceci, pour accompagner la presse sénégalaise qui est un «pilier essentiel de la démocratie» et promouvoir un espace public de qualité. Par ailleurs, Alioune Tine indique qu’il faut situer les responsabilités des uns et des autres, «notamment sur le fisc et sur le financement de la presse».