Aliou Cissé “satisfait’’ de la victoire et insiste sur la variation du système de jeu

L’entraîneur de l’équipe nationale de football, Aliou Cissé s’est dit “satisfait’’ de la large victoire des Lions devant le Soudan du Sud (4-0), espérant un même élan victorieux mardi à Lomé où son équipe affronte le Togo lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. “C’est bien de commencer par une victoire. J’espère qu’on aura cette même victoire contre le Togo. Je suis satisfait des trois points, le contenu n’a pas été mal non plus’’, a-t-il dit en conférence de presse d’après match. L’équipe nationale du Sénégal a signé une bonne entrée en matière en éliminatoire de la Coupe du monde 2026, en surclassant (4-0) le Soudan du Sud, samedi au stade Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio, lui permettant ainsi de se hisser à la tête de son groupe devant la RD Congo. Selon Aliou Cissé, l’efficacité a un peu manqué à son équipe au regard du nombre d’occasions qu’elle s’est créées. “Le football, c’est ça. Il faut créer des occasions mais aussi il faudrait les concrétiser. C’est ce qui manque un peu à l’équipe’’, a expliqué le sélectionneur national. Revenant sur le système de jeu de son équipe, Aliou Cissé estime qu’il est en “progression’’. “Il est important de gagner, de bien jouer aussi. Il y a une nouvelle philosophie qu’on est en train de mettre en place. Depuis le match contre le Benin, on change de style. On a repositionné Illiman Ndiaye en numéro 10’’, fait valoir le technicien sénégalais en insistant sur la variation des systèmes de jeu. “C’est bien d’avoir deux à trois systèmes de jeu pour ne pas permettre à l’adversaire de nous lire. J’ai vu de très bonnes choses par rapport aux consignes. Il faut qu’on continue. Le système à Lens face au Cameroun en amical, est différent de celui d’aujourd’hui (samedi) ou de celui du match contre le Brésil. Les joueurs s’adaptent et c’est une bonne chose’’, s’enthousiasme-t-il.