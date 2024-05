Air Sénégal : une nouvelle grosse frayeur après l’incident de Diass

Les passagers d’Air Sénégal en provenance de New York à destination de Dakar sont bloqués depuis lundi. Et pour cause, souligne LeQuotidien, les passagers, après avoir embarqué, ont été contraints de redescendre suite à un incident technique du vol HC 408 New York-Dakar.’ « L’appareil, qui se dirigeait déjà sur la piste de décollage de JFK, a dû rebrousser chemin », relate le quotidien d’information. Cet incident fait suite à la sortie de piste de l’appareil Boeing 737-300 de TransAir affrété par Air Sénégal, faisant plusieurs blessés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), poursuit la source. Celle-ci souffle, concernant l’incident de New York, que « l’appareil était également loué ». Pour l’heure, interrogé sur la situation des passagers par le journal, un membre de la compagnie aérienne confirme qu’il « y a eu effectivement une perturbation opérationnelle concernant le vol en provenance de JFK » mais celui-ci « sera résolue d’ici quelques heures », et les passagers « sont pris en charge ».