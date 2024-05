Air Sénégal : la compagnie nationale recevra trois nouveaux avions avant la fin de l’année

Dans un communiqué repris par Le Soleil, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, informe qu’Air Sénégal sera bientôt doté de trois nouveaux avions. L’un des appareils sera livré en juin prochain tandis que les seconds rejoindront la flotte de la compagnie nationale avant la fin de l’année, précise la même source. El Malick Ndiaye faisait ainsi le compte-rendu de sa visite de travail à Prague, capitale de la République tchèque. Au cours de celle-ci, il s’est entretenu avec le PDG d’Omnipol, qui a vendu les avions à l’État du Sénégal dans le cadre d’une opération portant sur cinq appareils. Les deux ont été déjà livrés. Le communiqué rapporte que le ministre des Infrastructures, en outre, s’est entretenu avec son homologue tchèque. Les discussions ont porté sur le renforcement de l'axe Dakar-Prague dans le domaine de l'aérien, mais aussi des transports terrestres et ferroviaires.