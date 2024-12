Air Sénégal annonce des perturbations sur ses vols à destination et en provenance de Paris

Dans un communiqué exploité par Seneweb, Air Sénégal annonce des perturbations sur certains de ses vols. Il s’agit des vols HC403 et HC404 à destination et en provenance de Paris. « Ces perturbations font suite à un incident survenu le 1er décembre à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar », indique le communiqué. A l’origine de ces perturbations, ajoute la note, une manœuvre inappropriée d'un camion de prestations a endommagé la porte arrière de l'aéronef, provoquant ainsi un retard dans les opérations de ces vols. A cet effet, Air Sénégal s’excuse et annonce la reprogrammation des vols comme suit en heures locales : 02DEC24 HC 404 départ CDG 16H30 arrivée 21H30 DSS 02DEC24 HC 403 départ DSS 23H00 arrivée 07h00 CDG 03DEC24 HC 404 départ CDG 10H15 arrivée 15H15 DSS