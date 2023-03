Ahmed Khalifa Niasse brandit deux plaintes contre Ousmane Sonko

Un nouveau front judiciaire pour Ousmane Sonko ? En plus du procès pour diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang, le leader de PASTEF risque de faire face à Ahmed Khalifa Niasse. Le marabout Kaolackois va porter plainte contre le leader du Pastef/les patriotes pour diffamation devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar. Le mollah du Palais Ahmadyana annonce par la même occasion une autre plainte contre "Sonko et ses complices pour violation de domicile devant le Tribunal de Grande Instance de Kaolack". "Les avocats de Dr Ahmed khalifa Niasse ont terminé leur travail sur les deux dossiers et lui ont remis leurs conclusions. À Dr Ahmed khalifa Niasse de leur dire d'enclencher la procédure. Ils attendent ses directives", renseigne le communiqué du Palais Ahmadyana