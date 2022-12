Agression de Amy Ndiaye : Les deux députés PUR visés par une autre grave accusation

Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour les députés Massata Samb et Mamadou Niang qui ont été placés en garde à vue hier, mardi, dans les locaux de la DIC. Leur arrestation est consécutive à la plainte de leur collègue Amy Ndiaye qu’ils avaient agressée au sein de l’hémicycle en pleine session budgétaire. Libération informe, en effet, que si dans sa plainte Amy Ndiaye vise le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 23 jours, le parquet en a rajouté une couche en retenant en plus le chef de menaces de mort. Le journal rapporte que les deux parlementaires seront présentés au procureur ce mercredi. L’hypothèse d’un mandat de dépôt n’est pas à écarter. Lors de leur audition à la DIC, Massata Samb et Mamadou Niang ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Après avoir décliné leur parcours, ils se sont emmurés dans le silence, invoquant leur immunité parlementaire. Pour rappel, la députée Amy Ndiaye Gniby a été giflée par son collègue Massata Samb suite à des propos qu’elle avait tenus à l’encontre du guide des Moustarchidines. Lors de cet échange de propos aigre-doux, le député Mamadou Niang lui avait donné un coup de pied au ventre au cours du vote du budget du ministère de la Justice. Par la suite, cette dernière a eu un malaise en pleine séance lors de l’intervention de Mame Diarra Fam. Elle avait été internée à l’hôpital Principal de Dakar.