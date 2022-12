Agression d’Amy Ndiaye : Les exigences de la LSDH

Dans un communiqué publié ce lundi 4 décembre, la Ligue Sénégalaise des droits de l’homme (LSDH) s’est insurgée contre les scènes que l’hémicycle sénégalais enregistre depuis l’installation du nouveau bureau le lundi 12 septembre 2022. Cette note de l’ONG intervient surtout après l’agression de la députée Amy Ndiaye par l’un de ses collègues de l’opposition. « Nous dénonçons vivement cet acte odieux et intolérable et exigeons que la Justice se saisisse de cette sombre affaire avec diligence et célérité », mentionne le communiqué signé de son Président Alassane Seck. La LSDH a tenu, aussi, à dénoncer la déclaration de la députée de la majorité ayant entraîné cette situation : « les agressions verbales à l’endroit de chefs religieux ne sont pas de nature à ramener la sérénité dans les débats des parlementaires. Le respect et la considération réciproques sont les seuls gages d’une paix durable entre les différentes parties ».