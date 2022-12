Afrima 2023 : Les légendes Youssou Ndour, Baba Maal et Ismaël Lo seront honorés !

Trois légendes de la musique sénégalaise et africaine, Youssou Ndour, Baba Maal et Ismaël Lo, seront honorés à l'occasion de la 8e édition de la plus prestigieuse cérémonie musicale africaine au monde qui se tiendra à Dakar, du 11 au 15 janvier 2023 au titre de Honorary Afrima Award. L'information a été donnée ce weekend par le directeur des Afrima, à l'occasion d'une audience qu'il a eue avec Ismaël Lo, une des icônes de la musique sénégalaise. Ce dernier, qui s’est dit très honoré par cette marque de reconnaissance, a souligné l’importance de la tenue de ce grand événement sur le sol sénégalais. «La tenue des Afrima au Sénégal revêt une importance capitale, si l’on tient compte que c’est le plus grand évènement à l’échelle continentale qui se tient à Dakar depuis la Covid-19. Il marque de manière grandiose la reprise des activités culturelles au Sénégal. De plus, me voir honoré par un prix me comble d’une vraie joie. Je demande à tous les Sénégalais de venir en masse fêter avec nous cette célébration de la musique africaine !» a-t-il fait savoir. Une grande première dans l'histoire des Afrima de se tenir dans un pays francophone. L'innovation majeure de l'édition 2023 dénommée «The Teranga Edition» débute le 11 janvier, avec l’arrivée des délégués. Le jeudi 12 janvier sera consacré à une visite de la ville-hôte, une visite d'écoles et une remise de dons, ainsi qu'une soirée de bienvenue à l’hotel Terrou-Bi. L'événement se poursuit le vendredi 13 janvier, avec l'Africa Music Business Summit (AMBS) au Grand Théâtre de Dakar. L'AMBS est le plus grand rassemblement de professionnels de la création de l'industrie musicale en Afrique et propose des ateliers et des tables rondes sur les problèmes et les opportunités au sein de l'industrie musicale africaine. L'Afrima se poursuivra au Grand Théâtre avec un concert gratuit présentant des performances en direct des plus grandes stars de la musique à travers le continent. À rappeler qu'un méga concert aura le dimanche 15 janvier 2023 avec les plus grandes célébrités africaines à Dakar Arena, pour la cérémonie de remise des prix en direct, diffusée par 104 chaînes de télévision dans plus de 84 pays à travers le monde.