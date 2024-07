Affrontements entre populations et éleveurs à Touba Ngayenne : Un mort et plusieurs blessés…

Des affrontements à Touba Ngayenne, dans le département de Malem Hodar (Kaffrine), entre éleveurs et populations ont fait un mort et plusieurs blessés. Selon la Rfm, les éleveurs, très en colère, exigent que justice soit faite pour leur camarade tué. Sinon, ils feront justice eux-mêmes. « Nous jugeons cet acte anormal. Ce que nous ne comprenons pas, c’est que le chef du village donne des ordres pour qu’ils nous attaquent, nous les éleveurs. Nous déplorons cette situation et nous interpellons directement le président de la République et le Premier ministre pour qu’ils viennent régler ces conflits. Si rien n’est fait, nous prendrons nos responsabilités… », déclare El Hadji Moustapha Ka, président des éleveurs de Touba Ngayenne.