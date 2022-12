Affaire zircon de Niafrang : Ce que l'on sait sur les deux éléments arrêtés et supposés appartenir au Mfdc

Interpellés ce dimanche 11 décembre par l’armée sénégalaise, les deux combattants supposés du MFDC qui ont proféré des menaces à l'endroit du chef de village de Kabadio seraient des membres de la base rebelle de Diakaye placé sous le commandement du chef rebelle Fatouma Coly. Selon des sources concordantes, ces deux combattants présumés du MFDC ont comme nom, Euphréme et Kadialy Hadj. Supposés membres de la base rebelle de Diakaye, ils avaient débarqué dans le village de Kabadio pour tenter de dissuader les populations sur le projet d’exploitation du zircon, nous ont confié nos sources. Ils seraient venus dire au chef de village de Kabadio, ceci : " La Casamance n'est ou n'était pas d'accord pour l'exploitation des minerais, le zircon de Niafrang notamment". Nos sources révèlent que ces deux individus qui ont menacé le chef de village de Kabadio seraient de mèche avec I. Diédhiou, président du conseil d'arrondissement de la jeunesse de Kataba 1. Ce dernier arrêté et mis devant les fait par les gendarmes de Diouloulou, aurait affirmé, "avoir été payé par un certain I. Diao, un représentant de la société d’exploitation du zircon, ASTROM au Sénégal". L'affaire est désormais entre les mains du Procureur de la République sis à Ziguinchor. A rappeler que depuis des années, l'exploitation du zircon est source de tensions dans cette zone de l'Arrondissement de Kataba 1, département de Bignona.