Affaire du terrain de 1,2 milliard de F Cfa : la Chambre d'accusation ordonne "la continuation des poursuites" contre Dora Gaye et Cie

Mauvaise nouvelle pour Dora Gaye et le Colonel Cheikh Sarr. La Chambre d’accusation a ordonné la poursuite de la procédure judiciaire contre l’homme d’affaires et contre l’ancien patron de la Section de recherche. La juridiction d’instruction du second degré a ainsi rejeté la requête des conseils de Cheikh Sarr aux fins d’annulation de la procédure.



Selon Les Echos, en statuant sur la demande la semaine dernière, la juridiction de recours avait renvoyé le délibéré à huitaine. Et l’arrêt de la Chambre rendu n’a pas été en faveur du requérant. Elle a poursuivi ainsi le Parquet général dans ses réquisitions tout en ordonnant, en quelque sorte, la poursuite de la procédure d’instruction.



Suite à cette décision, les actes posés par le magistrat instructeur tiennent encore et les charges précisément les chefs d’inculpation pèsent toujours sur les têtes de l’homme d’affaires et du Colonel.



Pour rappel, les avocats du Colonel Cheikh Sarr avaient introduit une requête aux fins d’annulation de la procédure au motif qu’il a un vice, car, estiment-ils, a manqué de poser certains préalables dans la procédure d’instruction. Pour les robes noires, l’ancien patron de la Section de recherches avait été déjà entendu dans la procédure, en qualité de témoin. Pour les conseils de M. Sarr, jamais, la partie civile ne l’a cité depuis le début de l’affaire.



Le Colonel Cheikh Sarr, accusé d’avoir touché indûment 400 millions de F Cfa dans la procédure de vente de terrain sis sur le site de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, a été placé sous mandat de dépôt.



Quand au principal accusé, Dora Gaye, il est poursuivi pour escroquerie. Le plaignant, Zakiroulah Sow, a porté plainte contre lui. Il l’accuse de l’avoir grugé à hauteur de 1,2 milliard de F Cfa. Auditionné, M. Gaye reconnait tout. Inculpé puis placé sous mandat de dépôt le 3 juin dernier, Doro Gaye a finalement été placé sous contrôle judiciaire le vendredi 28 juin.