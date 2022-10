Affaire des 47 jeunes de Kédougou : un procès pas comme les autres ce vendredi

Les 47 jeunes de Tomboronkoto, qui manifestaient contre la société aurifère PMC, qui exploite le site de Mako, seront jugés ce vendredi au tribunal de Kédougou. D’après Libération, leur procès se déroulera en audience spéciale. Les mis en cause sont poursuivis, notamment, pour vols en réunion, entrave au libre exercice du travail, destruction de biens appartenant à autrui. Il y a une semaine, ils avaient tenu une violente manifestation pour réclamer à la société PMC des emplois et un accompagnement. Pour se faire entendre, ils avaient en effet attaqué plusieurs véhicules de la compagnie aurifère et violenté des agents qui se rendaient au travail. Les 47 manifestants avaient été traqués un à un, arrêtés, déférés puis placés sous mandat de dépôt. Ils devraient être fixés sur leur sort ce vendredi matin.