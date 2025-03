Affaire des 3,9 milliards d’engrais : Aziz Ndiaye convoqué par la justice

L’affaire du présumé détournement d’un bateau d’engrais d’une valeur de 3,9 milliards de FCFA refait surface. Selon le site Dakarposte, Aziz Ndiaye, ancien promoteur de lutte devenu homme d’affaires, est convoqué ce jeudi 27 mars 2025 par le juge du deuxième cabinet du parquet de Dakar.



À l’origine du dossier, un contrat signé en mars 2020 entre Rahul Chandra, patron de Re-Energy-Fze, et Amine Group, représentée par Ndèye Nancy Niang, qui devait vendre 35,3 tonnes d’engrais pour 6,1 milliards de FCFA. Selon la plainte déposée par Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat de Rahul Chandra, la marchandise aurait été stockée dans des entrepôts à Rufisque et au Cices, une partie étant vendue à divers opérateurs économiques dans des conditions opaques.



Massata Ndiaye, frère de l’ancien promoteur, qui avait confié aux enquêteurs avoir acheté une quantité de cette marchandise, est le seul à avoir été entendu par la police, mais Aziz Ndiaye nie toute implication. Un réquisitoire supplétif du procureur avait demandé l’inculpation d’Aziz Ndiaye, de son frère Massata Ndiaye et d’Aly Penda Diouf pour recel est resté sans suite.



Le 7 mars 2023, une première convocation du juge n’a pas été honorée par les mis en cause, ce qui avait alimenté les soupçons de pressions visant à freiner l’affaire. La nouvelle convocation d’Aziz Ndiaye pourrait relancer le dossier.