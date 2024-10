Affaire de la pirogue retrouvée avec 30 cadavres : Les trois personnes arrêtées envoyées en prison

Une information judiciaire est ouverte par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier (Pjf) dans l’affaire de la pirogue découverte au large des Mamelles avec 30 cadavres à bord. Le délit de trafic de migrants relève de la compétence de cette juridiction spéciale. Selon les informations exclusives de Seneweb, les trois personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sont envoyées aujourd’hui en prison. Il s'agit de Ndoye, C. Gaye et Ng. Ndiaye. Dans son réquisitoire introductif, le parquet a visé les chefs d’association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui. Ensuite, le procureur financier a demandé le mandat de dépôt contre le trio. Nos interlocuteurs ont aussi souligné que le maître des poursuites a lancé un mandat d’arrêt international contre le cerveau du réseau connu sous le pseudonyme "Naï" qui est en fuite. Le juge d’instruction a suivi le parquet en plaçant sous mandat de dépôt A. Ndoye, C. Gaye et Ng. Ndiaye. Une quatrième arrestation Selon toujours des sources dignes de foi, une quatrième personne qui serait membre du réseau vient d’être arrêtée à Mbour par la brigade de recherches de la de Saly. C'est une dame. Elle est en train d’être conduite à Dakar où elle sera présentée devant le Pjf.