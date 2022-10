Affaire de la fille voilée à Fann: la réaction de la direction

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, une stagiaire de l’hôpital Fann dit avoir reçu une instruction de son Major qui l’empêche de mettre son voile pour ne mettre que la coiffe avec un collant. Les faits se seraient déroulés à l’Oto-rhino-laryngologiste – chirurgien cervico-facial (Orl). Un département où on traite les maladies de la tête et du cou et, spécialement, celles de l’oreille, du nez et de la gorge. » Soit tu enlèves ton voile pour ne mettre que la coiffe avec un collant, soit tu es renvoyée de ce service », raconte la jeune fille. Elle ajoute : »je suis voilée et si je mets le collant comme il a dit, j’aurais une partie de mon corps dehors. Quand je suis revenue le lendemain au service avec mon voile, bien sûr, c’est son assistant qui m’a fait savoir que si je ne me conformais pas à cette règle j’allais être orientée vers un autre service ». Un traitement « plus qu’injuste » crie la jeune fille qui se demande depuis quand, au Sénégal, un pays à majorité musulman, il est interdit de porter le voile dans certains endroits où pour exercer son métier ?Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la Direction du CHNU FANN précise que par » souci d’asepsie et dans le cadre de la lutte contre les infections associées aux soins, tout le personnel paramédical sans distinction est tenu de mettre une coiffe avant de prodiguer des soins aux patients. » Cette règle, souligne la direction « est valable pour tout le personnel; celui voilé est tenu d’avoir cette coiffe sur le voile. Ceci entre dans le cadre des normes et protocoles admis en médecine pour la sécurité des patients et du personnel. Cette règle élémentaire est appliquée dans toute sa rigueur sans aucune discrimination. »