Affaire blanchiment de capitaux: Farba Ngom réagit après que son nom ait été cité dans un communiqué non authentifié concernant l'affaire des 125 milliards

Sur les réseaux sociaux, son nom a été évoqué suite à l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire concernant un montant de 125 milliards de F CFA. Contacté par Source A, Farba Ngom a tenu à clarifier la situation. "Je n'ai aucune connaissance d'une telle procédure à mon encontre", a-t-il déclaré. Il a précisé avoir pris connaissance d'un communiqué évoquant cette affaire, mais il a souligné que le document en question n'était ni signé ni cacheté. "Je n'ai pas été informé de quelconques démarches juridiques me concernant", a-t-il ajouté. Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, va-t-il perdre son immunité parlementaire ? Son nom a en tout cas été cité après l'annonce par le Parquet du Pool judiciaire financier de l'ouverture d'une information judiciaire liée à des soupçons de blanchiment d'argent. Toujours selon le canard, le député-maire d'Agnam a démenti toute implication dans cette procédure. "Je n'ai jamais été convoqué ni auditionné par cette juridiction. À ce jour, je n'ai reçu aucune convocation et je ne suis au courant d'aucune démarche judiciaire me concernant", a-t-il répété, au téléphone. Pour rappel, un communiqué des Services d'Alioune Abdoulaye Sylla révèle que la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a découvert des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, notamment via des sociétés écrans, utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée à plus de 125 milliards de F CFA.