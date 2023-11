Affaire Souleymane Teliko vs Madiambal Diagne : verdict différé jusqu’en 2024

La saga judiciaire impliquant Souleymane Teliko et Madiambal Diagne se poursuit. Le jugement de leur procès en appel, initialement prévu pour le 20 novembre, a été ajourné par la Cour d’Appel et est désormais attendu pour le 5 février 2024, selon Walf-groupe.com. Madiambal Diagne, directeur du journal Le Quotidien, a été jugé en première instance le 3 juin 2021. Il a été condamné à trois mois de prison ferme et à verser 5 millions F CFA à Souleymane Teliko, en plus d’une amende de 600 mille francs. Ce verdict n’a pas satisfait Madiambal Diagne qui a décidé de faire appel. Le procès en appel a été jugé le 21 février dernier. Cependant, le jugement, initialement annoncé pour le 18 avril 2023, est désormais repoussé à près d’un an plus tard. Les raisons de ce retard n’ont pas été explicitement mentionnées. L’issue de ce procès est très attendue et continue d’alimenter les débats.