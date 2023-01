Affaire Pape Alé Niang: les avocats déposent une nouvelle demande de liberté provisoire

En plus de l’appel interjeté hier après le refus du procureur d’accorder une liberté provisoire à Pape Alé Niang, les avocats du journaliste ont déposé une nouvelle demande de Liberté provisoire ce matin sur la table du juge du deuxième cabinet. La bataille judiciaire pour la libération de PAN se poursuit pendant que la Coordination des Associations de Presse (CAP) intensifie les acteurs de terrain. Patron du site d'informations Dakar Matin, Pape Alé Niang avait été renvoyé en prison le 20 décembre après avoir été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre. Son contrôle judiciaire était intervenu après plus d'un mois de détention près de Dakar pour "divulgation d'informations de nature à nuire à la Défense nationale", "recel de documents administratifs et militaires" et "diffusion de fausses nouvelles". Le parquet de Dakar avait annoncé le 20 décembre dans un communiqué avoir "révoqué" ce contrôle judiciaire.