Affaire Pape Alé Niang: Les grosses révélations de l’avocat Me Patrick Kabou

Le journaliste d’investigation Pape Alé Niang croupit depuis hier mercredi 9 novembre en prison. Il est poursuivi pour divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subversion, recel et diffusion de documents administratifs estampillés secret et propagation de fausses nouvelles. Ce, en attendant l’instruction de son dossier. Mais, pour l’avocat Me Patrick Kabou, cette stratégie pour «faire taire» l’administrateur du Site Dakar Matin sera vaine. Il s’explique et révèle: «Au petit fouineur qui était sur le portable de Monsieur Pape Alé Niang dans la nuit du 6 au 7 novembre 2022 de 2h à 4h du matin heure de Dakar, ce que tu cherchais c'est moi qui l'ai. Pour ton information, tous les journalistes d'investigation européens qui travaillent avec Monsieur Niang l'ont aussi ». Sur son compte Twitter, ce jeudi 10 novembre, le conseil et Docteur en droit pénal international a insisté: «Pour être encore plus précis, nous avons informé dès le lendemain, les personnes objets de vos recherches sur un des portables ». Aussi, a-t-il raillé les «ennemis » du journaliste: «Désormais, ces portables seront à vous. Nous conseillerons à Monsieur Niang de vous les donner en cadeaux car Noël arrive ».