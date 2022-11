Affaire Pape Alé Niang : Les Associations de presse vont saisir les chancelleries étrangères et les chefs religieux

Des contradictions et dysfonctionnements ont été notés dans le dossier qui met en cause le journaliste Pape Alé Niang. Ils feront l'objet d'un mémorandum et seront partagés avec ambassades accréditées et les autorités religieuses et coutumières de ce pays”, annonce la Coordination des Associations de Presse (CAP). Une déclaration faite en marge d’une réunion avec les avocats chargés de la défense du patron de Dakarmatin. La CAP, après le face à face avec les avocats du prévenu, assène qu’il s'agit d’un dossier politique." Pape Alé est un détenu politique. Ce combat n'est donc pas pour lui mais pour toute la corporation que l’on se bat. Il est tombé pour recel de documents. Tous les journalistes sont en sursis. S'il est condamné pour violation du secret professionnel, tous les autres devront se préparer » a expliqué Aminatou Mohamed Diop, qui a lu la déclaration de la CAP.