Affaire Mame Diarra Fam et Déthié Fall: Ousmane Sonko s’attaque au Ministre de la Justice, Me Malick Sall

« C’est le ministre Malick Sall qui a demandé le renvoi de ce procès pour aller en procès spécial, parce qu’il s’est heurté au refus de jeunes magistrats en flagrant délit », explique le chef de file des "Patriotes". Il affirme que la volonté du pouvoir en place est d’empêcher certaines têtes de liste dans des départements stratégiques, de participer aux élections législatives.



« Malick Sall a voulu des condamnations de principe pour que nos camarades tombent sous le coup de l’article 34. Ils seraient ainsi, frappés d’inéligibilité. Le maire de Guédiawaye risque aussi, le même sort », a informé Ousmane Sonko.



A retenir que Yewwi Askan Wi a vu ses têtes de liste à Ziguinchor, Mbacké et Guédiawaye arrêtées, lors de la manifestation interdite du 17 juin derrnier. Il s’agit notamment de Guy Marius Sagna, de Serigne Abdou Bara Mbacké Dolly et d'Ahmed Aïdara. La députée Mame Diarra Fam est deuxième de la liste de Yewwi à Pikine.



Ainsi, Ousmane Sonko appelle le peuple sénégalais à rester debout. « Macky Sall est en train de dérouler un programme qui, au final, aboutira à un troisième mandat et il ne faut pas l’accepter. »



Par ailleurs, Ousmane Sonko a lancé un appel aux agents de la police à plus de responsabilité, à l’armée pour qu’elle ne laisse pas le Président Sall dérouler son programme et à la société civile.