Affaire Fulbert Sambou - Didier Badji : Pape Alé Niang solde ses comptes

La lumière n'a toujours pas été faite sur la disparition des deux gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji (le corps sans vie de Fulbert a été retrouvé). Ce qui a fait naître toutes sortes d'explications. Sur l'une d'elles, certains accusaient le journaliste Pape Alé Niang d'être lié à cette affaire des plus mystérieuses. A l'époque, l'actuel directeur général de la RTS était en prison. Ce lundi, il a soldé ses comptes avec ses accusateurs. "Dire qu'un quotidien a osé mettre à sa une 'La disparition de Fulbert Sambou et Didier Badji est liée au dossier Pape Alé Niang'. Un énergumène d'ajouter avec aplomb : 'Pape Alé Niang a rencontré Didier Badji et Fulbert Sambou à l'hôtel Hibiscus au Cap Skirring.' Un saltimbanque fera le tour des médias pour dire : 'Pape Alé et Ousmane Sonko ont assassiné Fulbert Sambou et Didier Sambou.' Le procureur, qui avait pourtant ouvert une enquête sur ce dossier, n'a jamais jugé nécessaire de convoquer ces personnes qui, manifestement, avaient beaucoup d'informations sur la disparition de ces soldats. Étant dans les liens de la détention, je regardais ce cirque macabre avec amusement, mais surtout avec un cœur meurtri. Ces bonimenteurs ne pensaient même à la douleur des familles éplorées qui ne veulent connaître que la vérité", écrit le journaliste.