Affaire Doro Gaye : la vente de ses deux immeubles suspendue

Doro Gaye, après avoir bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, fait appel par le biais de son avocat. Les Échos, qui donne l'information, souligne que la requête visait ses deux immeubles situés à la Cité Keur Gorgui. Il s'agit «d'un magasin formant lot 08 du Titre foncier numéro 23 242 / Gr, d'une superficie de 73 m2 et l'appartement formant lot 09 du Titre foncier numéro 23 243/Gr d'une superficie de 122 m2, en copropriété avec sa femme», liste le journal. La même source rappelle que les biens de l'homme d'affaires étaient mis en vente par le juge du Tribunal de Commerce dans le cadre du différend opposant Doro Gaye à l'Ump-Acep. La mise à prix pour le lot 08 était déjà fixée à 12 millions de francs Cfa et le lot 09 à 21 millions 350 mille F Cfa, estime Les Échos, qui souffle que la procédure a été finalement suspendue. «Le juge statuant, [ce mardi], en audience de la Chambre des saisies immobilières, a reçu l'acte d'appel et a donc ordonné le sursis de la vente jusqu'à l'intervention d'une décision sur l'appel. [...].»