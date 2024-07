Affaire Boffa-Bayotte : le procès en appel s’ouvre mercredi à Ziguinchor

Le procès en appel de l’affaire de la tuerie de la forêt de Boffa-Bayotte, dans la région de Ziguinchor (sud), se tiendra mercredi, a-t-on appris des familles des personnes jugées dans cette affaire. “La Cour d’appel de Ziguinchor va statuer à nouveau sur l’affaire de la tuerie Boffa-Bayotte. Le procès en appel est retenu pour ce 24 juillet”, ont-elles annoncé lundi au cours d’une conférence de presse. Ils réclamaient “une justice juste et équitable” pour leurs proches condamnés dans cette affaire dont les faits remontent au 6 janvier 2018, quand 14 coupeurs de bois avaient été tués dans la forêt de Boffa Bayotte, au sud de Ziguinchor, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Un tribunal de Ziguinchor avait prononcé, le 13 juin 2022, la réclusion criminelle à perpétuité contre trois des quinze accusés. Deux des accusés ont écopé d’une peine de six mois de prison avec sursis pour détention d’armes sans autorisation, alors que dix autres personnes ont été acquittées. Il y a quelques mois, la Cour d’appel de la chambre criminelle de Ziguinchor avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire de René Capin Bassène et Omar Ampoi Bodian. Cette demande de mise en liberté provisoire avait été introduite par l’avocat des deux détenus, Me Ciré Clédor Ly. Le Tribunal de grande instance de Ziguinchor avait également condamné le chef de guerre César Atoute Badiate, jugé par contumace, à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est depuis sous le coup d’un mandat d’arrêt. Les personnes condamnés ont été tous placées en détention. Elles étaient poursuivis pour 14 chefs d’accusation dont association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et complicité d’assassinat.