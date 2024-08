Affaire Batiplus : gros rebondissement

Rachelle Sleylati va comparaître ce jeudi 1er août aux côtés de son père, André Sleylati et de son fiancé, Alex Nfoury. Les Échos, qui donne l’information, rappelle que le dossier transmis à la première chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar après instruction concerne l’affaire Batiplus. Celle-ci avait fait les choix gras de la presse en 2020. Les mis en cause sont tous sous contrôle judiciaire. Pour rappel, tout est parti d'une plainte de Batiplus contre sa caissière accusée d’avoir pompé une importante somme d’argent d’un coffre-fort de la société qui estime le préjudice subi à 4 milliards de francs CFA. Rachelle Sleylati inculpée et placée sous mandat de dépôt, sera suivie par son fiancé et ses parents. Le Doyen des juges d’instruction de l’époque, feu Samba Sall, avait écarté la maman Marie Joseph Sleylati, de même que Christian Samra, ex-Dg de Batiplus et auteur de la plainte. Durant la procédure d’instruction, rembobine la source, deux immeubles appartenant aux parents de la mise en cause, soupçonnés d’avoir été achetés à partir de l’argent détournés, ont été saisis : Il s’agit du TF 697 d’une superficie de 309 m2 sis à Ngor Almadies, et l’autre situé au Point E d’une superficie de 281 m2. Dans son ordonnance de renvoi, le juge avait aussi ordonné « la restitution des montants saisis et confiés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui s’élèvent à 650 millions », complète le quotidien d’information.