Affaire Barrick Gold : Birahime Seck invite l’Etat à se prononcer sur une transaction de 120 milliards

Quand on parle de mobilisation des ressources, on fait souvent allusion à la collecte d’impôts, mais aussi à des emprunts, selon Birahime Seck, Coordonnateur du Forum civil. En effet, la rationalisation des ressources collectées est un élément important à ne pas laisser en rade et la question de la redevabilité doit être un levier pour le gouvernement du Sénégal, selon lui. Il ajoute que depuis quelques années, la redevabilité est piétinée pas des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’ARMP, alors qu’il s’agit de structures chargées du contrôle de la dépense publique.Birahime Seck a aussi interpellé le gouvernement sur une action de redressement initiée contre une entreprise minière du nom de Barrick Gold. «Le Forum civil et d’autres organisations de la société civile avaient fait le plaidoyer pour soutenir l’Etat à aller récupérer les 120 milliards F CFA que l’entreprise lui devait. Dans les coulisses, on nous informe que l’Etat avait effectué une transaction. Il serait donc important qu’on nous informe sur la situation actuelle ou d’une autre transaction que les Sénégalais ignorent», dénonce M. Seck. Le coordinateur du Forum civil estime qu’il est inadmissible que les populations payent leurs impôts pendant que des entreprises ont un traitement de faveur. Sur le secteur minier, il note que le ministère des Mines refuse de prendre l’acte juridique pour l’opérationnalisation du Fonds d'appui au développement local qui doit générer des milliards. Le coordonnateur du Forum civil s’exprimait en marge d’une journée de réflexion sur la mobilisation des ressources fiscales à travers le programme «Yaata». Ce programme est une initiative assez importante pour la mobilisation des ressources au Sénégal. Il demande qu’une évaluation soit effectuée et qu’elle soit mise à la disposition des populations et des organisations de la société civile. Nous comprendrons ainsi comment contribuer à sensibiliser les populations.