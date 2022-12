Affaire Amy Ndiaye Gniby : Le ministre de la Justice condamne

Il a été témoin des faits. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice a assisté à la scène de bagarre d’hier à l’Assemblée nationale. Ismaïla Madior Fall était sur les lieux pour défendre le projet de budget de son département pour l’année 2023. Toutefois, avant la fin de la séance plénière, il a pris la parole pour regretter les coups portés à la députée Amy Ndiaye et maire de Gniby, dans la région de Kaffrine, par deux députés de l’opposition membres de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) Massata Samb et Mamadou Niang. «J’ai trouvé l’ambiance, au début, très joviale, très colorée, très polémique, comme cela doit l’être dans une Assemblée nationale. Cependant, j’ai été attristé quand on a levé la main sur une femme, quand on l’a frappée et humiliée. Les coups étaient rudes. Je condamne cet acte», a fait savoir le ministre de la Justice.