Accusations de détournement de 250 millions F CFA : Dr Boly Diop, Président de l'Ordre des Médecins, réagit

Selon Source A, le Dr Boly Diop, président de l'Ordre des médecins du Sénégal, est sous le coup d'une plainte pour détournement de 250 millions de FCFA. Celui qui est également chef de la division de surveillance épidémiologique au ministère de la Santé est accusé de s'être offert un appartement sans le consentement de l'Ordre des médecins. Invité de Rfm Matin ce mercredi 4 septembre, le Dr Boly Diop a réagi. Il a d'abord nié tout détournement. "Un détournement et une plainte contre moi ? C'est vous qui venez de m'en informer. Je n'ai jamais été au courant d'une plainte ou d'une convocation de la division des investigations criminelles (DIC)", a répondu le médecin au journaliste de la RFM. Après les dénégations, les précisions. En effet, pour le Dr Boly Diop, il est impossible de détourner de l'argent dans l'ordre des médecins. "Détourner de l'argent ici est impossible. Je suis le président, mais c'est le Conseil national qui délibère, puis le bureau exécutif. Et les docteurs sont au courant de toutes les transactions et réalisations. Pour l'appartement (supposé objet de détournement), nous l'avons acquis dans les règles de l'art. Nous avons fait un communiqué pour l'annoncer. Nous avons également commis un notaire pour que tout soit en règle", a ajouté le chef de la division de surveillance épidémiologique au ministère de la Santé, qui nie encore une fois une quelconque plainte de son vice-président contre sa personne.