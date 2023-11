Accidents routiers : un député plaide pour la tenue d’ "assises nationales »

Le député Nicolas Ndiaye (Benno Bokk Yakaar) a plaidé, mardi, pour la tenue d’assises nationales sur le fléau des accidents de la circulation qui font chaque année des dizaines de victimes. ‘’Il faut qu’il y ait des assises nationales pour diminuer le nombre d’accidents de la circulation’’, a déclaré le député. Nicolas Ndiaye intervenait à l’hémicycle lors du vote du projet de budget 2024 du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Le parlementaire a relevé que »les accidents ne concernent pas seulement le ministère des infrastructures’’. ‘’Ils touchent également, selon lui, la protection civile, les chauffeurs, et les apprentis’’. La parlementaire Rama Bodian (opposition) a plaidé pour la construction de routes 2×2 voies, estimant que »cet élargissement des voies permettra de diminuer les accidents et protéger les vies humaines’’. Son collègue Babacar Diop a relevé que ‘’89% des accidents se déroulent la nuit’’. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement avait pris, au mois de janvier, un arrêté pour interdire le transport des personnes de minuit à 5h du matin. Le projet de budget 2024 du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est arrêté à 561 milliards 750 millions 361 mille 668 francs CFA en autorisations d’engagement et à 283 milliards 202 millions 713 mille 325 francs CFA en crédits de paiement.