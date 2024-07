Accident de Palméo : Malick Ndiaye dit son “profond sentiment de tristesse” après une visite à Amadou-Sakhir-Mbaye

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a exprimé, lundi, un “profond sentiment de tristesse” et de “désolation”, à l’issue d’une visite à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où ont été déposés les corps des victimes tuées dans un accident de la route survenu dans la commune de Ndande Fall. Il a présenté “les sincères condoléances du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, aux familles endeuillées, ainsi qu’à l’ensemble de la région de Louga”. Un minicar en provenance de Dakar et un camion venant de Kébémer sont entrés en collision lundi matin, à hauteur de Palméo, tuant 11 personnes sur le coup. Une douzième personne a succombé à ses blessures après son transfèrement au centre régional hospitalier Amadou Sakhir Mbaye. L’accident s’est produit vers 10 h à la sortie de la commune de Ndande Fall, à hauteur du village de Palméo Fall, dans la région de Louga. Le minicar était en partance pour Thiamène Kayor, dans le département de Linguère. “Réponse rapide et coordonnée des services de secours’’ Malick Ndiaye a salué “la réponse rapide et coordonnée des services de secours, incluant le gouverneur de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, la police, les maires, le procureur et l’armée qui a déployé plus de 70” éléments pour assister les victimes. Il a également souligné “les défis rencontrés par l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye, tels que le manque de scanners” et le manque d’espace pour la morgue. Il a annoncé dans la foulée “plusieurs mesures visant à améliorer la sécurité routière’’. Il a aussi annoncé le dédoublement des routes sur les axes Tivaouane-Saint-Louis et Tamba-Kaolack, ainsi que “la construction de nouveaux centres de contrôle technique et la mise en place de la vidéo-verbalisation”. “Les états généraux de septembre prochain permettront de mettre en œuvre des réformes pour renforcer la sécurité routière”, a-t-il dit. Malick Ndiaye a réaffirmé “l’engagement du gouvernement à améliorer la sécurité routière et à apporter tout le soutien nécessaire aux victimes et à leurs familles dans cette épreuve difficile”.