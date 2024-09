Accident de Ndangalma : Khalifa Sall réagit et interpelle le nouveau régime

« Tristesse et indignation». C’est la réaction de Khalifa Sall suite à la tragédie routière survenue lundi dans la commune de Ndangalma, département de Mbacké. Où un bus de transport en commun en provenance de Pikine Icotaf (Dakar) a totalement pris feu après une collision avec un camion transportant du sable, rappelle Vox populi. « Cette nouvelle tragédie alourdit le bilan macabre des catastrophes routières », regrette regrette le leader de Taxawu Sénégal. Repris par le journal, il indique « qu’il est temps de prendre les mesures adéquates pour mettre fin à ce cycle infernal d'accidents». Le candidat malheureux à la Présidentielle du 24 mars dernier ajoute en ce cens que « l’État a le devoir d'assurer des routes sécurisées et d'appliquer rigoureusement les lois en matière de transport ». Il martèle : « Le respect des normes de sécurité, l'entretien des véhicules, le contrôle des surcharges et la prudence au volant ne sont pas des options, mais des obligations vitales». L’ex-maire de Dakar de conclure : «La sécurité routière est l'affaire de tous, et il est de notre devoir collectif de changer nos comportements pour préserver des vies».