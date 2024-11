Accident Matam ; Le bilan passe à quatre morts, l’une des personnes blessées a rendu l’âme

L’accident de la route survenu ce lundi matin aux environs de 5 heures, entre Trawo Dendoudi et Danthialy, dans la commune d’Ogo (région de Matam), a finalement occasionné la mort de quatre passagers. Dès les premières heures, on avait signalé la mort de trois personnes, en faisant état de 15 blessés. Entre temps, l’une des personnes blessées a rendu l’âme suiite à son évacuation à l’hôpital. Selon le lieutenant Ignace François Ndiaye, Commandant de la compagnie locale d’incendie et de secours de Matam, « quatre parmi les 15 blessés de l’accident survenu suite la collision de deux minibus, se trouvent aussi dans un état grave ».