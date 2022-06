Abdourahmane Sow menace et avertit Dame Mbodj: " momo lén ñou. YAW ne peut rien nous imposer"

Abdourahmane Sow na pas été tendre envers les membres de l'opposition, surtout avec Dame Mbodji avec qui il partageait le même plateau. "Vous êtes qui pour nous imposer notre manière de penser, de choisir? Cela ne passera pas car on n'a pas peur de vous. Ce pays ne vous appartient pas. Vous ne pouvez rien nous imposer. On n'a pas de problème avec Macky Sall, mais de sa gestion oui. Il y a des membres de l'opposition qui sont pires que ceux du régime. Ils ne s'assument pas et ne font que mentir", a-t-il balancé à Dame Mbodji.