Abdoulaye Ndiaye, promu président de la Cour suprême : Guy Marius Sagna fait le procès d’une nomination

Le magistrat, Abdoulaye Ndiaye promu président de la Cour suprême fait déjà grincer les dents. Le député Guy Marius Sagna qualifie anticonstitutionnelle cette nomination. Le député relève aussi le fait qu’il ne reste que quelques jours au Président Macky Sall pour la fin de son mandat. "Macky Sall, président sortant, vient de nommer Abdoulaye Ndiaye, le magistrat qui a invalidé le dossier de candidature de Sonko, premier président de la Cour suprême. C’est une nomination anticonstitutionnelle d’un président sortant à quelques 72h de la fin de son mandat pour le récompenser des services politiques qu’il lui a rendus », a commenté Guy Marius Sagna. Il estime que l’actuel Président ne doit contenter d’évacuer les affaires courantes. « C’est une illégalité manifeste qui viole l’esprit de la constitution durant une période où le président de la République ne doit qu’expédier les affaires courantes", dénonce le député activiste GMS. Selon lui, cette nomination relève de la compétence exclusive du nouveau Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. "C’est une inélégance républicaine inouïe et sans nom que de caser des magistrats « amis » qui seront des faire-valoir de l’ancien régime. Il n'y a plus aucun doute. C'est Macky Sall qui est derrière le sabotage et la politique de la terre brûlée consistant à signer des contrats, à faire des recrutements pléthoriques injustifiés...dans les différents ministères et directions (ministère de la Pêche, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Education nationale...)", peste GMS. A l’inverse pour lui, le Président Macky Sall devait se préoccuper du sort des jeunes du programme ‘’Xeyu ndaw ni’’, des étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane.