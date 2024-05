Abdoul Mbaye : « L’alternance 2024 a hérité d’une situation économique et financière objectivement catastrophique »

L’alternance 2024 a hérité d’une situation économique et financière objectivement catastrophique, a indiqué Abdoul Mbaye, ce mercredi. « L’alternance 2024 a hérité d’une situation économique et financière objectivement catastrophique. Le changement et l’espoir ont fait retomber les tensions politiques et sociales. Le maintien de ce seul acquis est essentiel aux périodes difficiles que continueront de vivre les Sénégalais au cours des prochains mois. Que chaque Sénégalais et, avant tout, nos nouveaux dirigeants en aient une pleine conscience« , a notamment posté le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail.