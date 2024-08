Abdou Mbow à Guy Marius Sagna: ” je n’ai aucune envie de vous poser une question”

Mon cher collègue Guy Marius Sagna, je ne vous ai pas posé une question, Je ne vous poserais jamais une question, Je n’envisage pas de vous poser une question et je n’ai aucune envie de vous poser une question.” Telle est la réplique du député Abdou Mbow à son collègue Guy Marius Sagna après que celui-ci a écrit une note dans laquelle le député de Yewwi Askan Wi rappelle à son collègue que lui-même ne respectait pas le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. “Dites-moi que je rêve! Est-ce bien le député Abdou Mbow qui a écrit hier qu'il était "soucieux d'une gestion transparente de nos deniers publics et du respect strict des règles (...)" lui le président du groupe parlementaire BBY dont les membres refusent de rendre compte depuis deux ans de la gestion de plus de 40 milliards de francs CFA de l'Assemblée nationale ? Toutefois le député de Bennoo Bokk Yakaar dit qu’il attend avec “impatience les réponses de Monsieur le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement”.