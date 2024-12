À Mayotte, Emmanuel Macron perd son sang-froid face à des Mahorais en colère

Ces paroles, que le chef de l’État espérait inspirantes et fédératrices, semblent produire l’effet inverse. Les protestations de la foule reprennent le dessus. Visiblement agacé par la tournure des événements, Emmanuel Macron s’écrie : « Mais si, ça m’énerve ! », sa voix perdue dans un micro désormais éteint.



Une visite prolongée ce vendredi

Le Président de la République a annoncé dans la soirée de jeudi prolonger d’un jour son déplacement sur l’archipel. « J’ai décidé de dormir ici parce que je considérais que compte tenu ce que vit la population », repartir le jour même aurait pu « installer l’idée qu’on vient, on regarde, on s’en va », a-t-il expliqué dans la soirée à la presse. « C’est une marque de respect, de considération », a-t-il assuré.



Ce vendredi, il devrait s’éloigner de Mamoudzou, le chef-lieu de l’archipel français de l’océan Indien, pour se rendre dans les localités les plus isolées où les secours, l’eau potable, l’électricité et la distribution de vivres prennent plus de temps à arriver. Il a aussi dit qu’il se rendrait vendredi matin dans un bidonville, où les logements en tôle ont souvent été pulvérisés par le cyclone.