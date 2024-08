70 migrants sénégalais retenus en Tunisie par des bandes armées : le maire de Thiaroye-sur-mer dénonce le silence des autorités

Une situation de détresse et d’urgence préoccupe la commune de Thiaroye-sur-Mer et l’ONG Horizons sans Frontières. Plus de 70 migrants sénégalais, originaires de plusieurs localités du Sénégal, sont retenus en otage en Tunisie par des bandes armées. Face à leur désespoir, le maire El Mamadou Ndiaye a plusieurs fois alerté les autorités étatiques appelant à une intervention rapide pour les secourir. « Tout récemment, nous avions estimé devoir appeler à l’Etat relativement à la situation de nos compatriotes qui ont été arrêtés et pris en otage en Tunisie. Nous avons alerté et toutes les autorités ont été mises au courant de la situation. Malheureusement, aujourd’hui encore, nous sommes devant la situation, aucune réaction n’a été notée du côté des autorités. Ce qui est regrettable. Les familles sont toujours dans le désarroi », a déploré El Mamadou Ndiaye sur la RFM. Le maire de Thiaroye-sur-mer demande aux autorités de réagir face à ce drame qui perdure.