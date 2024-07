70 migrants sénégalais retenus en Tunisie : Un collectif des familles touchées lance un appel à l'aide

Une situation de détresse et d'urgence mobilise la commune de Thiaroye-sur-Mer et l'ONG Horizons sans Frontières. Plus de 70 migrants sénégalais, âgés de 19 à 35 ans et originaires de plusieurs localités du Sénégal, sont retenus en otage en Tunisie par des bandes armées. Ces migrants, partis clandestinement de Yenne le 5 mai 2024, dans l'espoir de rejoindre l'Europe, se trouvent depuis près de trois mois à Gafsa où leurs vies sont menacées par leurs ravisseurs. Lors d'une audience tenue aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Thiaroye-sur-Mer, le maire El Mamadou Ndiaye et Boubacar Sèye de l'ONG Horizons sans Frontières ont rencontré un collectif de familles touchées par cette tragédie. Les témoignages recueillis de diverses sources indiquent que les ravisseurs exigent constamment des rançons pour la libération des otages. Face à leur désespoir, le maire a officiellement alerté les autorités étatiques par correspondance bordereau n°51 en date du 10 juillet 2024, appelant à une intervention rapide pour secourir les victimes. Dans un élan de solidarité, la commune de Thiaroye-sur-Mer et Horizons sans Frontières lancent un appel solennel au président de la République et aux autorités compétentes pour une prise en charge urgente de cette crise. Ils exhortent également à la tenue d'assises sur l'émigration clandestine, un fléau qui décime la jeunesse sénégalaise depuis des décennies.