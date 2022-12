4,6 tonnes de cocaïne saisies par la Marine française au large du Sénégal

Plus de 4,6 tonnes de cocaïne, d'une valeur d'environ 150 millions d'euros, ont été saisies par la Marine française sur un remorqueur brésilien dans le Golfe de Guinée, a annoncé vendredi la préfecture maritime de l'Atlantique. Cette opération a été conduite sur la base de renseignements transmis par l’Office Anti-Stupéfiants (OFAST) de la police judiciaire française dans le cadre d’une enquête internationale menée notamment avec les autorités brésiliennes et américaines. Le navire de 21,5 m de long faisait ainsi "l’objet d’une surveillance particulière", selon le communiqué de la préfecture maritime. Mercredi, au petit matin, les marins du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre y ont conduit une fouille des locaux du bord et ont découvert des ballots contenant 4.607 kg de cocaïne. Leur intervention a été appuyée par un Falcon 50 de la Marine nationale et par deux hélicoptères embarqués. "Les produits saisis ont été détruits à bord, avant le retour du bâtiment à son port-base à Toulon", a précisé la préfecture maritime, qui salue la "parfaite coopération entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants" qui a "permis d'obtenir ce résultat notable". L'opération a permis de prélever des échantillons et de recueillir des renseignements, a indiqué à l'AFP le procureur de Brest Camille Miansoni, juridiquement compétent dans ce genre d'affaires. L’équipage et le bateau ont, en revanche, été laissé libres, "le lieu de l’interception du navire, au large du Sénégal" ne permettant "pas d’envisager le rapatriement de l’équipage jusqu’à Brest", a-t-il précisé. Le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre embarque un équipage de 227 marins, dont une équipe de fusiliers marins spécialisée dans la réalisation de contrôle de navires à la mer ainsi qu’un groupe tactique embarqué de l’Armée de terre.