4.000 policiers recrutés en 2023 pour lutter contre l’insécurité

4.000 nouveaux policiers seront recrutés en 2023 afin de mieux lutter contre l’insécurité au Sénégal. À en croire le journal « Rewmi Quotidien », qui donne l’information, l’initiative vient de l’État qui tient à renforcer les rangs de la police. « L’État a mis à la disposition de la police d’importants moyens humains et matériels pour faire face au grand banditisme. Il y a aussi des opérations combinées avec la gendarmerie pour nettoyer les secteurs dits criminogènes. Je voudrais aussi dire qu’il y a des endroits qui sont nommés être des niches de malfrats, beaucoup parmi eux seront rasés », a indiqué le commissaire, Mandjibou Leye. D’après ce dernier, les actions combinées entre les forces de défense et de sécurité peut venir à bout du banditisme. Comme bilan, commissaire Leye a révélé qu’en 2021, 27 875 individus parmi eux 59 étrangers ont été déférés au parquet. Et en 2022, la Direction en charge de la sécurité publique (DSP), entre janvier et décembre, 8 454 personnes ont été présentées au parquet, contre 8 020 durant toute l’année de 2021. De ce fait, il invite la population a y participé.