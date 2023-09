3100 migrants ont débarqué en Espagne dans la première quinzaine de Septembre

Des chiffres records nous arrivent des côtes espagnoles où au moins 3 100 migrants ont réussi à accoster à bord de pirogues durant la première moitié du mois de septembre 2023. À ce jour, la moyenne des arrivées est de 170 personnes par jour. Soit la deuxième plus forte moyenne de la décennie après la quinzaine historique du 1er au 15 novembre 2020, selon notre confrère espagnole Txema Santana qui travaille à Cadena Ser et El Pais. Il ajoute qu’il y a actuellement dans les centres d’accueil des Îles Canaries, plus de 2500 mineurs non accompagnés et des migrants dans un état de santé et psychologique dramatique.