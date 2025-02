2e Forum sur l’industrie au Sénégal : L'ACIS expose ses difficultés et propose des solutions pour y remédier

Ce jeudi au Grand théâtre national, s’est tenu le 2e forum sur l’industrie de l’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (ACIS), sous le thème : « Industrialisation, fiscalité et régulation commerciale au Sénégal : vers un modèle économique endogène ».



C’était en présence du Secrétaire général du ministère du Commerce et de l’industrie, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, du président de la Chambre du commerce, du président l’Union nationale des Chambres du Commerce et d’Industrie et Agriculture du Sénégal.



Dans son allocution, le président de l’ACIS, Serigne Khadim Sylla est revenu en large sur le thème de cette année, réparti en 5 sous-thèmes, qui portent sur les difficultés et les moyens et solutions d’y remédier.



Selon Khadim Sylla, l’accès au foncier est une difficulté pour les industriels, mais aussi les taxes sont de plus en plus chères.



Le président de l’ACIS a appelé le gouvernement à appuyer l’industrie, pour permettre aux acteurs du secteur de travailler dans de bonnes conditions, afin de participer massivement à l’emploi des jeunes, qui est un problème majeur au Sénégal.



Il a plaidé pour le financement des PME/PMI, parce que dit-il, plusieurs industriels qui s’étaient lancés dans les PME/PMI, ont dû abandonner, parce que n’ayant plus de moyens de continuer finalement.



Khadim Sylla a dénoncé la concurrence déloyale des étrangers, qui fragilise leur secteur d’activité. Il a demandé au ministre de Commerce d’y apporter des solutions immédiates, pour ne pas tuer l’industrie locale.



Il a dénoncé aussi une manque de considération de la part des autorités, qui ne sont pas à l’écoute. Il a indiqué que les commerçants ne vont plus accepter des manques de respect.



Néanmoins, le président de l’ACIS Khadim Sylla a proposé des solutions pour régler la plupart des problèmes du secteur du commerce.



Il a proposé un grand cadre de concertation entre l’Etat et les commerçants et industriels, pour écouter leurs suggestions, pour la bonne gestion du secteur. Il plaide pour que les acteurs du commerce et de l’industrie soient impliqués dans les réformes.



Il a plaidé pour un assouplissement des conditions d’obtention de visas dans les ambassades pour les commerçants et industriels, qui y vont pour acheter des marchandises ou trouver des partenaires de travail.



Pour sa part, venu représenter le ministre du commerce et de l’industrie, le SG Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye a indiqué avoir entendu les plaintes de l’ACIS, mais aussi les solutions proposées. Il a promis de rendre compte fidèlement au ministre du Commerce et de l’Industrie.



Les présidents de la Chambre de Commerce de Dakar, Abdoulaye Sow et celui de l’Union nationale des Chambres de Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture Serigne Mboup, ont abordé les mêmes sujets que Khadim Sylla de l’ACIS, en suggérant le renforcement de la compétitivité de l’économie sénégalaise, mais aussi promouvoir un développement durable et inclusif.



Ils ont félicité le président de l’ACIS et toute son équipe, pour l’organisation réussie du forum mais aussi pour la place que la structure occupe désormais dans l’agenda économique du Sénégal.



Le forum sera clôturé ce samedi, en présence du ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop.