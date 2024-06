« 1900 litres d’essence par mois alors qu’il n’avait droit qu’à 500 litres » : la gestion de Mamadou Kassé (Sicap) sujet à un audit

Mohamed Magassouba, nouveau Directeur général a décidé de fouiller la gestion de son prédécesseur, Mamadou Kassé. Il a annoncé un audit dans les prochains jours, et a procédé à un appel d’offres pour le choix d’un cabinet en charge de l’audit. Car, d’après « Bés bi » quotidien, « de sources autorisées », le nouveau Dg a été « surpris » de découvrir que son prédécesseur, Mamadou Kassé, « utilisait 1900 litres d’essence par mois alors qu’il n’avait droit qu’à 500 litres« . Ainsi, « dans un soucis de rationaliser le carburant« , M. Mouhamadou Magassouba, a, à travers une note de service en date du 30 mai 2024, demandé aux directions administrative, juridique et des affaires domaniales, marketing et commerciale, technique et du développement de veiller à l’application de cette directive. « Dans le cadre des attributions de vos directions respectives, vous disposez de véhicules de service auxquels sont alloués une dotation mensuelle de carburant. Dans le souci de mieux rationnaliser nos dépenses, vous voudrez bien, chacun en ce qui le concerne, produire et transmettre mensuellement à la direction générale, un rapport de gestion ainsi que les justificatifs de chargement en carburant desdits véhicules« , souligne la note. D’après toujours la même source, reprise par e-média, en ce qui concerne sa dotation, le Dg de la Sicap applique la directive de l’ancien chef de l’Etat, Macky Sall. Laquelle matérialisée par la décision n°00116/PR/SG du 6 janvier 2021 disposait : « Dotation portée à 500 litres d’essence par mois sur instruction du président de la République. Obligation faite à toutes les directions de respecter la loi mais aussi de faire un rapport mensuel ». « Au niveau de la Sicap, le directeur général a mis en place une fiche mensuelle de relevé du carburant. Dans la fiche, il est apposé le nom, la fonction et le nombre de litres pris« , selon nos confrères. A cet effet, Mamadou Kassé a été joint au téléphone pour donner sa version sur ces accusations. Le concerné qui indique être en vacance « ces temps-ci« , a promis de rappeler nos confrères, sans donner de délai.