1,8 milliard FCFA volé à la CSS : Le parquet entre en action

Le parquet a ouvert une information judiciaire contre les mis en cause cités dans le carnage financier qui éclabousse la Caisse de sécurité sociale (CSS), où 1,8 milliard FCFA a été détourné. Nouveau rebondissement sur le scandale financier à la CSS. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé au juge d’instruction l’ouverture d’une information judiciaire contre T. Bop et M. Sow, respectivement, délégataire comptable à l’agence de Plateau et caissier à l’agence Wiltord de Colobane et X pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, usage de chèques contrefaits, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques… Comme demandé par le parquet, les deux mis en cause T. Bop et M. Sow, ont été placés sous mandat de dépôt. Mais ce n’est pas tout. Dans le même réquisitoire, le parquet demande au juge ‘d’enquêter sur l’organisation financière de la CSS via une délégation judiciaire ainsi que sur la « légalité et la régularité des procédés techniques utilisés à savoir la pratique des chèques émis, signés d’avance et mis à la disposition du comptable. Mame Thierno Birahim Bob ayant accablé ses supérieurs, le procureur demande au juge de « mesurer le degré d’implication et la responsabilité pénale » de ces derniers mais aussi d’ordonner une « expertise aux fins d’audit comptable et financier de la CSS ».