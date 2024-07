12 morts à Kébémer : Le syndicat national des auto-écoles interpelle l'État

A la suite de l'accident tragique survenu hier, faisant état de 12 morts et plusieurs blessés, entre les communes de Méckhé et Kébémer, le syndicat national des auto-écoles du Sénégal (SYNAES) s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Synaes, rappelant que «l'auto-école constitue le premier maillon de la chaine du système de transport, de par la formation dispensée aux candidats à l'obtention du permis de conduire dans les différentes catégories», attire l'attention du Ministère de tutelle pour «l'application urgente et sans délais de la loi n.2022-04 du 15-04-2022, portant Code de la Route, en son Article L.17 qui stipule le passage obligatoire à la formation en conduite automobile dans une auto-école pour que le candidat y reçoive une formation didactique, pratique pour une aptitude à la conduite automobile avec comme soubassement, la Sécurité Routière». Le président du bureau national du Synaes, Papa Malick Barry, et ses camarades, disent constater généralement, que «la plupart des candidats à l'obtention du permis dans les catégories dites professionnelles C, D, E, déposent directement leur dossier de candidature, sans subir une formation théorico-pratique auprès d'une auto-école agréée». Le Synaes se dit disposé à rencontrer le Ministre de tutelle, pour une prise de contact et contribuer aux réformes prévues par le nouveau Code de la Route.