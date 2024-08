​Jugement en appel de l'affaire Boffa Bayotte : René Capin Bassène et Omar Ampoi Bodian fixés sur leur sort ce jeudi

C’est ce jeudi 29 août 2024 que le sort des présumés auteurs de la tuerie de Boffa Bayotte sera fixé. Le verdict du procès en appel, tenu le 24 juillet dernier au Tribunal de Ziguinchor (sud), est en effet attendu aujourd’hui. Parmi les accusés, le journaliste René Capin Bassène et le postier Omar Ampoy Bodian, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en première instance. Lors du procès en appel, rappelle Sud Quotidien, les avocats des deux accusés, dont Maîtres Ciré Clédor Ly, Gaby Sow, Maubert Diatta, et Kaoussou Kaba Bodian, ont plaidé pour leur acquittement de certaines charges, mais le ministère public a demandé le maintien de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, bien qu’il ait retiré les charges de participation à un mouvement insurrectionnel et de sortie irrégulière de correspondance. René Capin Bassène et Omar Ampoy Bodian ont nié toute implication dans cette affaire, réaffirmant leur innocence lors du procès. À la fin de l'audience, Me Ciré Clédor Ly avait exprimé son espoir : « Nous avons l’espoir et nous souhaitons que ces innocents puissent enfin retrouver leurs familles. » Cette affaire, qui a secoué toute la région de Ziguinchor, remonte au 6 janvier 2018, lorsque quatorze (14) coupeurs de bois ont été tués dans la forêt de Boffa Bayotte par un « commando armé ». Suite à cette tragédie, une vingtaine de personnes ont été arrêtées et incarcérées à la prison de Ziguinchor. Parmi elles, René Capin Bassène, Omar Ampoy Bodian et le chef rebelle César Atoute Badiate (jugé par contumace) ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor le 13 juin 2022. Deux autres accusés avaient été condamnés à six mois avec sursis pour détention illégale d’armes à feu. Deux ans après ces condamnations, les accusés sont de retour devant la cour pour ce procès en appel, dont le verdict est attendu avec impatience ce jeudi à Ziguinchor. Toutefois, l’affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements. En effet, hier mercredi, lors d'une conférence de presse, une vingtaine de personnes acquittées dans cette affaire a réclamé une indemnisation de l'État et annoncé leur intention de porter plainte contre ce dernier.